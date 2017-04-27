Филиппины указали на невозможность размещения российской военной базы

Филиппины не рассматривают вопрос размещения на своей территории российской военной базы. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил министр обороны страны Делфин Лорензана в интервью «Интерфаксу». Он отметил, что такие действия противоречат конституции Филиппин и невозможны.

Вместе с тем, Лорензана высоко оценил прошедшую в Москве конференцию по международной безопасности. «Я считаю эту конференцию очень полезной, я внимательно следил за обсуждениями на ней в предыдущие годы, очень важно обсуждать такие проблемы, как терроризм», — подчеркнул он.

В конце марта президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил российским кораблям свободно заходить в территориальные воды страны. Он отметил, что отныне корабли ВМФ России смогут швартоваться у берегов Филиппин, предварительно уведомив об этом власти страны.

В начале января филиппинский лидер осмотрел большой противолодочный корабль ВМФ России «Адмирал Трибуц», который зашел в порт Манилы. «Адмирал Трибуц» и танкер «Борис Бутома» прибыли в столицу для пополнения запасов продовольствия, отдыха команды, а также посещения представителей вооруженных сил Филиппин с дружественным визитом.

Дутерте в ходе осмотра выразил надежду, что Россия станет союзником и защитником для его страны.