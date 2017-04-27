В Москве состоялся Synergy Insight Forum 2017

В Москве прошел бизнес-форум национального значения — Synergy Insight Forum 2017. Организатором мероприятия, в котором приняло участие пять тысяч гостей, стала Школа Бизнеса Университета «Синергия». Событие собрало в одном зале предпринимателей и топ-менеджеров крупнейших российских компаний.

Ключевая идея форума — дать участникам максимум экспертизы для быстрых изменений в бизнесе и жизни. Для этого был выбран гиперинтенсивный формат — каждый спикер выступал 30 минут и за это время делился с аудиторией одной ключевой идеей в сфере менеджмента, лидерства, личной эффективности, технологий ведения переговоров и в других областях.

На сцене Crocus City Hall выступили 25 лучших спикеров страны: Радислав Гандапас, Игорь Манн, Павел Астахов, Ицхак Пинтосевич, Александр Фридман, Марк Кукушкин и другие. Специальным гостем мероприятия стал известный телеведущий Иван Ургант.

Фото: предоставлено Synergy Insight Forum 1 /3

«Наша главная задача — вывести наши форумы на мировой уровень, — говорит директор Школы Бизнеса Университета «Синергия» Григорий Аветов. — В 2016 году московский Synergy Global Forum собрал 6000 участников и вошел в «Книгу рекордов России» как самый крупный бизнес-форум в стране. Мы решили не останавливаться на достигнутом и организовать крупнейшее бизнес-событие в США. Для участия в мероприятии приглашены звезды первой величины: Арнольд Шварценеггер, Малкольм Гладуэлл, Стивен Форбс, Гари Вайнерчук, Джимми Уэйлс, Гай Кавасаки и другие. Панель спикеров постоянно пополняется, и наших участников ждет много полезной информации».

Следующие масштабные бизнес-события от «Синергии» ожидаются уже осенью. 27-28 октября пройдет первый Synergy Global Forum за рубежом – в Нью-Йорке, в конференц-зале Madison Square Theater. А ровно через месяц, 27-28 ноября, состоится уже третий по счету Synergy Global Forum в Москве. Участников ждут выступления спикеров с мировым именем: Ника Вуйчича, Нассима Талеба, Тони Бьюзена и других экспертов, а также новые деловые знакомства и полная перезагрузка мышления.