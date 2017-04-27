Минкульт разработал платформу для виртуального проектирования музеев

Министерство культуры России представило программную платформу, при помощи которой можно проектировать пространство для выставок и постоянных экспозиций музеев в виртуальной реальности. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 27 апреля.

Отмечается, что программа разработана в рамках проекта «Музейный городок», демонстрирующего будущий вид ГМИИ имени Пушкина и улицы Волхонка после масштабной реконструкции, которая завершится в 2023 году.

«Приложение с использованием технологии виртуальной реальности позволяет уже на этапе проектирования и инженерных работ сократить количество ошибок», — отметил советник главы Минкульта Вадим Ваньков.

Авторы приложения предполагают, что впоследствии им будут пользоваться все музеи при проектировании пространств.

