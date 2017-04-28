Мединский откроет выставку «Война и мифы» в Архангельске

Руководитель Министерства культуры России Владимир Мединский примет участие в церемонии открытия выставки «Война и мифы» в Северном (Арктическом) университете в Архангельске. Об этом пишет «Российская газета» в пятницу, 28 апреля.

Выставка, организованная Российским военно-историческим обществом, приурочена к 75-летию битвы за Москву. В ноябре она открылась в столичном Центральном выставочном зале «Манеж». В Архангельске церемония состоится 8 мая.

Отмечается, что частью экспозиции станет макет военного корабля, сопровождавшего во время Великой отечественной войны арктические конвои. Также на выставке покажут модель госпиталя, развернутого в Архангельске во время войны.

Арктические конвои Второй мировой войны проходили из Великобритании и США в северные порты СССР — Архангельск и Мурманск. Всего за войну было проведено 78 конвоев, которые в рамках программы ленд-лиза доставляли в Советский Союз важные военные материалы.