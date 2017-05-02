ЦБ утвердил правила операций для форекс-дилеров

Банк России согласовал первый базовый стандарт работы на финансовом рынке, говорится в сообщении регулятора. Документ устанавливает единые правила совершения операций для форекс-дилеров.

Как пояснил зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин, применение стандартов позволит унифицировать порядок и сроки проведения различных операций, а также будет препятствовать совершению неправомерных действий в отношении клиентов финансовых организаций.

В свою очередь директор «Альпари Форекс», российской «дочки» одной из крупнейших форекс-дилеров Alpari Гузель Мирзеева рассказала ТАСС, что новые правила позволят компаниям, вступившим в саморегулируемую организацию, выйти из офшоров и работать в российской юрисдикции. «На данный момент регулятором утвержден первый из четырех стандартов, который является ключевым», — сказала она.

В дальнейшем ожидается утверждение базовых стандартов управления рисками, корпоративного управления, а также защиты прав и интересов получателей финансовых услуг.

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В базовом стандарте прописаны 49 валютных пар, которые будут доступны российским клиентам. Документ описывает основные термины, определения и ключевые операции на рынке форекс: операции, связанные с исполнением отдельных договоров с клиентами в рамках рамочного договора, выставление форекс-дилером котировок, подача клиентами заявок на заключение отдельных договоров, расчет размера обязательств клиента, предоставление клиентами обеспечения, а также проведение расчетов с клиентами.

Закон о рынке форекс в России вступил в силу 1 октября 2015 года. Согласно ему, компаниями нужно создать юридическое лицо в России, которое обязано получить лицензию ЦБ, а также вступить в признанную Банком России саморегулируемую организацию и, наконец, зарегистрировать в этой СРО свой рамочный договор. Изначально единственной отраслевой СРО для форекс-дилеров был ЦРФИН (Центр регулирования отношений на финансовых рынках). В апреле 2017 года она прекратила существование, уступив место аналогичной структуре — Национальной ассоциации форекс-дилеров (НАФД), которая была внесена в реестр СРО в октябре 2016 года. Ее членами являются семь из восьми лицензированных форекс-дилеров: «Финам форекс», «Телетрейд», «Трастфорекс», «Форекс Клуб», «ВТБ 24 Форекс», «Альпари Форекс» и «Фикс Трейд».