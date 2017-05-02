Представлено видео летных испытаний нового американского космического корабля

Видео: Virgin Galactic / YouTube

Частная американская компания Virgin Galactic запустила в испытательный полет многоразовый суборбитальный корабль SpaceShipTwo модели Unity. Видео тестового старта, по предварительным оценкам признанного успешным, доступно на сайте компании.

Испытания прошли 1 мая в небе над пустыней Мохаве (штат Калифорния). В ходе тестового полета была впервые опробована система поворота хвостового оперения, которая при заходе на посадку используется для аэродинамического торможения. При испытаниях на борту SpaceShipTwo находились два пилота, двигатели корабля не включались. Модель Unity в полет вывел двухфюзеляжный самолет-носитель WhiteKnightTwo, управляемый двумя пилотами и бортинженером.

Последние испытания стали восьмым полетом корабля Unity. Предпоследний запуск данной модели корабля состоялся 8 сентября 2016 года, однако в ходе него SpaceShipTwo не отсоединялся от WhiteKnightTwo.

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Корабль SpaceShipTwo разрабатывается компанией Virgin Galactic для суборбитальных туристических полетов (выше ста километров). Старт многоразового аппарата осуществляется при помощи носителя WhiteKnightTwo, от которого Unity затем отсоединяется и самостоятельно приземляется.

Unity, представленный в феврале 2016-го, является очередной доработкой модели Enterprise, которая в октябре 2014 года в ходе тестового полета разбилась в небе над Мохаве. Причиной аварии названа ошибка пилота, в связи с чем некоторые функции управления Unity, по сравнению с Enterprise, автоматизированы.