Кубинский залив Свиней пережил нашествие крабов

Миллионы крабов вышли на берега кубинского залива Свиней. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Красные, желтые и черные крабы совершают ежегодную миграцию — они выходят из лесов и идут к воде, чтобы отложить яйца. Ракообразные наводят хаос на дорогах страны — они заползают в дома местных жителей, а также их панцири протыкают шины автомобилей.

Залив Свиней известен другим, менее успешным вторжением — 16 апреля 1961 года подготовленные США кубинские диссиденты высадились там с целью захвата страны и свержения лояльного СССР правительства Фиделя Кастро. 20 апреля после неудачных боев они сдались властям.