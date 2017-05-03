Немецкие «охотники на беженцев» предстали перед судом

Четверо «охотников на беженцев» из немецкого города Вальбрёль предстали перед судом по обвинению в убийстве мужчины. Об этом сообщает Westdeutscher Rundfunk (WDR).

По данным прокуратуры, четверо предполагаемых преступников 1 сентября 2016 года вместе распивали алкогольные напитки. Из неустановленного источника им стало известно, что на улицах города девочка подверглась сексуальным домогательствам. Они вооружились бейсбольной битой и кастетом и отправились «на охоту». Несколько раз они вступали в драки с группами беженцев, но те обычно убегали.

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В конце концов они встретили Клауса Б., 40-летнего выходца из Казахстана — в момент встречи он тоже употреблял алкоголь. Как уточняет WDR, мужчина уже был знаком нападавшим. Злоумышленники напали на него, не давая убежать, и избивали, не остановившись даже после того, как потерпевший упал.

Мужчина получил тяжелую травму головы и умер в больнице через девять дней. У него остались жена и двое детей. Четырех мужчин в возрасте от 19 до 35 лет обвинили в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Суд вынесет вердикт по делу 30 июня.