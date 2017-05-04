Тайские проститутки поколотили бизнесменов в Паттайе

Видео: dailymail.co.uk

На тайском курорте Паттайя группу иностранных бизнесменов побили проститутки. Полицейские просто наблюдали за происходящим, пишет Daily Mail в четверг, 4 мая.

По информации газеты, в конце апреля туристы, предположительно выходцы с Ближнего Востока, сначала пили в баре, а затем устроили драку. Пытавшегося вмешаться сотрудника правоохранительных органов толкнули, и он упал на мешок с мусором. Потом к потасовке присоединились полдюжины секс-работников, пришедших из соседних баров.

Во время стычки полицейские держались в стороне. Противостояние закончилось, когда двое мужчин покинули место конфликта. Никого в итоге не арестовали.