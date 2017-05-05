Пожар в здании на Лубянке ликвидирован

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Пожар на Лубянском проезде в Москве был ликвидирован. Об этом говорится в сообщении столичного главка МЧС в Twitter.

Для тушения огня привлекли пожарный вертолет Московского авиационного центра, который произвел свыше 10 сливов воды на горящее здание в центре Москвы, передает РИА Новости.

Сообщение о возгорании в доме №19 на Лубянском проезде поступило на пульт экстренных служб в 08:26. Пожару был присвоен ранг №2. Движение транспорта по Лубянскому проезду было ограничено. Спасатели просят выбирать маршруты объезда и не препятствовать проезду и работе спецтехники.