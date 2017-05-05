В джунглях Таиланда нашли потерявшуюся партию мигрантов из Мьянмы

Полиция Таиланда задержала 35 граждан Мьянмы, которых пытались переправить в Малайзию и бросили в лесу. Об этом сообщает Reuters.

Жители одной из деревень в провинции Накхонситхаммарат сообщили в полицию о странных людях, которые бродят по окрестным лесам и собираются возле заброшенной фермы по разведению креветок.

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Прибывшие на место стражи порядка задержали 28 мужчин и 7 женщин без документов. Они рассказали, что договорились с контрабандистами, что те переправят их в Малайзию, однако на середине пути они просто выбросили людей из кузова грузовика и уехали, оставив их в джунглях.

В марте 2017 года полиция Таиланда также задержала 27 человек, пытавшихся пробраться в Малайзию. В основном нелегальные мигранты принадлежат к народу рохинджа, который проживает в западных районах Мьянмы. Будучи мусульманами, рохинджа жалуются на притеснения со стороны буддистов-бирманцев и эмигрируют в соседние государства.