Американец нашел телефон сына в 15-метровой куче мусора

Житель города Хаддон-Тауншип в штате Нью-Джерси, США, нашел телефон своего сына в мусорной свалке высотой 15 метров. Об этом сообщает NBC Philadelphia.

По данным телеканала, ученик средней школы Итан Ронкас (Ethan Roncace) случайно выбросил гаджет в мусорный бак. Его отец Крэйг (Craig Roncace) использовал специальное приложение, с помощью которого отследил местоположение смартфона. Некоторое время устройство «двигалось» по карте, а затем остановилось в одном из объектов утилизации отходов Кованта (Covanta) в городе Камден.

Мужчина отправился по адресу свалки, где принялся копать 15-метровую гору мусора. Он нашел телефон за 30 минут. Гаджет оказался в исправном состоянии.

Сотрудник Кованты Рич Харрингтон (Rich Harrington) рассказал журналистам, что Крэйг успел вовремя: через некоторое время рабочие должны были отвозить мусор на полигон.

В августе прошлого года работники мусорной свалки в польском городе Колобжег нашли в старом пылесосе и аудиоколонке банкноты на общую сумму полмиллиона евро.