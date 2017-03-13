Число погибших под завалами на мусорной свалке в Эфиопии превысило 60 человек

Число погибших при обрушении мусорной свалки в пригороде эфиопской столицы Аддис-Абебы превысило 60 человек, передает в понедельник, 13 марта, CNN.

Ранее сообщалось о 46 жертвах. При этом отмечалось, что большинство из них — женщины и дети.

Обвал произошел 12 марта. Мусор накрыл несколько как временных, так и бетонных домов. В тот момент на месте происшествия находились примерно 150 человек, 37 удалось спасти.

Что послужило причиной обвала, пока неизвестно. Отмечается, на свалку более 50 лет свозили мусор из столицы. В последние годы ее прекратили использовать, однако, по утверждению местных жителей, недавно сброс начался вновь.