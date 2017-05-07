Лавров констатировал провал планов по включению Украины в НАТО

НАТО пытается наладить диалог с Россией после того, как планы альянса по включению Украины провалились. Об этом в воскресенье, 7 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу «Мир».

«Натовцы обиделись, что их проект по полному поглощению Украины в свою зону влияния и включению Украины в Северо-Атлантический альянс, и включению Крыма в свои планы военного окружения Российской Федерации, эти планы провалились», — сказал дипломат. По его словам, из-за этого члены НАТО «заморозили все то, что нас объединяло, в том числе в антитеррористической борьбе».

Лавров пояснил, что теперь члены альянса вынуждены преодолевать сопротивление «агрессивного меньшинства» в попытках возобновить диалог с Москвой. Министр добавил, что Россия готова к взаимодействию с НАТО, но «говорить будет только на основе равноправия и взаимного уважения интересов».

6 мая канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что НАТО должна продемонстрировать готовность к обороне с одной стороны, но не обрывать нить диалога с Россией. Ранее,в феврале, уверенность в необходимости диалога с Москвой высказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.