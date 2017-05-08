Суд потребовал от России 2,3 миллиона долларов за использование здания в Варшаве

Суд в Польше потребовал от российской стороны выплатить 8,9 миллиона злотых (2,3 миллиона долларов) за использование дипломатического здания, расположенного на улице Бобровецка в Варшаве. Об этом в понедельник, 8 мая, ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Дорота Траутман.

По версии государственного казначейства и мэрии польской столицы, Россия использовала данную недвижимость без договора в период с 2009 по 2015 год. Траутман отметила, что по решению суда сумма задолженности должна быть взыскана с процентами. В то же время вердикт не окончательный, он может быть оспорен в течение двух недель.

РИА Новости со своей стороны сообщает, что ответчик на заседание суда не явился.

Агентство отмечает, что в начале апреля окружной суд Варшавы обязал Россию выплатить около двух миллионов долларов за использование здания на улице Келецкой. Ранее также сообщалось, что Польша добивается передачи в ее собственность здания на улице Яна III Собеского, где располагалась гостиница советских дипломатов (сейчас объект не используется). В конце октября прошлого года окружной суд Варшавы это требование поддержал.

В российском посольстве заявляли, что вопросы такого рода должны обсуждаться в ходе двусторонних переговоров по линии министерств иностранных дел, а вынесение их на рассмотрение суда недопустимо.

Вопрос о недвижимости уже вставал в польско-российских отношениях в 2015 году. В феврале того года арбитражный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск о выселении генконсульства Польши из занимаемых им зданий за долги более чем в 74 миллиона рублей. На следующий день власти польского Гданьска потребовали от российского генконсульства выплатить долги по арендным платежам за последние 10 лет на сумму 2,3 миллиона злотых (примерно 41,6 миллиона рублей по тому курсу).