Фонд Кадырова выделил деньги на московский монумент памяти репрессированным

Фонд имени Ахмата Кадырова перечислит пять миллионов рублей на строительство в Москве монумента памяти жертв политических репрессий. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Репрессиям подверглись все народы Российской Федерации, какие-то были полностью депортированы, но не было в России ни одного народа, который на себе не испытал бы всю тяжесть политических репрессий», — отметил он.

В марте деньги на сооружение монумента перечислил глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров. Как писал ТАСС, он пожертвовал свою месячную зарплату.

Открытие мемориала намечено на 30 октября этого года. В этот день в России отмечается День памяти жертв политических репрессий.

Монумент, согласно указу президента Владимира Путина, будет возведен по проекту скульптора Георгия Франгуляна «Стена скорби». Памятник представляет собой масштабный бронзовый барельеф с изображением человеческих фигур, символизирующих выживших и ушедших. Местом выбрано пересечение Садовой-Спасской улицы с проспектом Академика Сахарова.