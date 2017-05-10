В Набережных Челнах показали новые тягачи для стратегических и зенитных ракет

В Набережных Челнах 9 мая впервые показали прототипы перспективных тягачей для ракетных систем разных типов, сообщил российский военный блог bmpd, который ведут специалисты Центра анализа стратегий и технологий.

Разработкой машин нового поколения занимается дочернее предприятие «КамАЗа» — завод «Ремдизель». Техника создается в рамках научно-исследовательской работы «Платформа» и опытно-конструкторской работы «Платформа-О», подразумевающих создание семейства тягачей с электромеханической трансмиссией для ракетных систем различных типов.

Работы над этими проектами начались в России во второй половине 2000-х годов, чтобы обеспечить независимость от поставок машин белорусского производства. Также сыграли роль недостаточное количество и номенклатура отечественных машин, выпускаемых на Брянском автомобильном заводе и Курганском заводе колесных тягачей.

В июле 2016 года сообщалось о том, что работа по программам «Платформа» и «Платформа-О» не увенчалась успехом, а сроки завершения программ сдвинуты с 2020-го на 2022 год. Также сообщалось, что в рамках новой НИР под шифром «Компрессор» ведется создание семейство тягачей с традиционной механической трансмиссией.