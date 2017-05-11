Бурятского депутата обвинили в пьяном наезде на полицейского в День Победы

Депутат народного хурала (НХ, парламента) Бурятии Сергей Мезенин в День Победы совершил наезд на сотрудника ГИБДД, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в четверг, 11 мая, пишет издание «Байкал Daily» со ссылкой на сообщение в группе «ДТП 03 RUS | УЛАН-УДЭ» в социальной сети «ВКонтакте».

«9 мая на моего знакомого сотрудника ГАИ совершил наезд депутат НХ, еще и нетрезвый! Устроил перепалку, не желая объезжать оцепление. После ругани взял и наехал, уронил на асфальт парня», — указал пожелавший сохранить анонимность автор.

Он также прикрепил к посту снимок некоего официального документа, в котором якобы зафиксировано произошедшее. Из текста следует, что нарушитель находился за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, а пострадавший обеспечивал безопасность дорожного движения при проведении праздничных мероприятий по случаю 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкалу Daily» подтвердили факт наезда на сотрудника полиции, а также составление на водителя протокола за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В то же время имена участников инцидента в ведомстве раскрыть отказались.

Сам Мезенин в комментарии изданию заявил, что обстоятельства случившегося были другими. «Парень картинно упал перед машиной. Я все пояснения дал МВД. Сейчас идут разбирательства. Алкогольное опьянение я тоже объяснил. Ничего этого не было. Буду доказывать», — отметил парламентарий.

В октябре прошлого года в поле зрения СМИ попал депутат муниципального образования Куприяновское (Владимирская область). Парламентарий, находясь в нетрезвом виде, сломал нижнюю челюсть охраннику поезда. Побои, по версии следствия, он нанес из личной неприязни.