Культура
 

В Москве пройдет форум «Музейный гид»

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В Москве в рамках фестиваля «Интермузей» пройдет форум «Музейный гид». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Цель форума — создать площадку для публичного диалога о возможностях и перспективах развития музейных организаций, культурных и образовательных учреждений в России», — говорится в сообщении.

Мероприятие состоится с 25 по 29 мая. Его организатором выступил Благотворительный фонд Потанина. Темой форума в этом году станет «Музей без границ».

В работе форума примут участие журналист и режиссер Фекла Толстая, генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова.

В рамках форума будут проведены дискуссии, мастер-классы, лекции и практикумы. Участники смогут познакомиться с наиболее яркими проектами фестиваля и их авторами.

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