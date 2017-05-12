Американские подростки выстрелили в голову сверстнице за раздражающие селфи

В городе Смитфилд, штат Юта, двое 16-летних подростков выстрелили в голову сверстнице за слишком раздражающие селфи в Snapchat. Об этом сообщает The Independent.

Колтер Петерсон (Colter Peterson) и Джейзен Декер (Jayzen Decker) устали от того, что Дезари Тернер (Deserae Turner) постоянно присылает им свои снимки, и решили убить ее. Изначально подростки планировали перерезать ей горло, но затем Петерсон выстрелил в девушку во время прогулки по окрестностям. Однако она выжила и была найдена поисковым отрядом.

Подростки уже признались в совершенном преступлении и могут получить до 15 лет тюрьмы. Девушка после ранения осталась парализованной и частично потеряла зрение. Тем не менее после выхода из больницы она порадовалась тому, что выжила, и посчитала себя «тверже пули».

В июле 2016 года американец Роландо Круз посадил свою 17-летнюю дочь в клетку из-за ее увлечения фильтрами с собачьей мордой в Snapchat. Он насыпал ей корм для животных и наливал воду в поилку. «Моя дочь хотела быть собакой, я относился к ней как к собаке», — объяснил он после задержания.