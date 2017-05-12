Захвативший отделение банка в Австрии сдался полиции

Человек, захвативший отделение банка в Австрии, добровольно сдался полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента, находящегося на месте событий.

«После интенсивных переговоров сотрудников полиции с преступником он решил сдаться и отпустить заложника, — заявили в кризисном штабе, созданном правоохранительными органами. — Захваченный мужчина чувствует себя хорошо».

Инцидент произошел утром в пятницу, 12 мая, в австрийском городе Эрпфендорф в Тироле. Неизвестный ворвался в отделение банка, где в это время находился один человек, и захватил его в заложники. Место ЧП было немедленно оцеплено полицией. О причинах произошедшего и о том, выдвигал ли нападавший какие-либо требования, не сообщается.

