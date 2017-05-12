Instagram захватили любители пышных облачных яиц

Пользователи Instagram массово делятся фотографиями омлета со взбитыми белками, также известного как «облачные яйца». На новый тренд обратила внимание New York Daily News.

A post shared by Hoganclaire21 (@hoganclaire21) on May 11, 2017 at 11:43am PDT

Мода готовить облачные яйца в начале мая зародилась среди американских пользователей фотохостинга и быстро распространилась по всему миру. Авторы снимков отмечают, что блюдо получается очень необычным и «пышным».

A post shared by Kristi Farinelli (@kristifarinelli) on May 7, 2017 at 11:52am PDT

Для приготовления облачных яиц нужно взбить отделенные от желтков белки и запечь их, а затем добавить желтки и оставить блюдо в духовке еще на несколько минут.

A post shared by CMC Food Inc. (@cmc_food) on May 11, 2017 at 11:15am PDT

В марте пользователи Instagram массово публиковали ролики, в которых мяли, протыкали и нарезали слизь и кинетический песок. Авторы видео утверждали, что хлюпающий звук слизи и хруст от разрезания песка успокаивают и умиротворяют подписчиков. Некоторые пользователи даже начали продавать слизь с блестками и разноцветный песок через свои аккаунты.