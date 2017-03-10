Пользователи Instagram подсели на издаваемые слизью и песком звуки

Пользователи Instagram массово публикуют ролики, в которых мнут, протыкают и нарезают слизь и кинетический песок. Публикации сопровождаются хештегом #satisfyingsounds (доставляющие удовольствие звуки). Об этом «Ленте.ру» рассказали представители фотосервиса.

Создатели подобных роликов утверждают, что хлюпающий звук слизи и хруст от разрезания песка успокаивают и умиротворяют подписчиков.

На платформе набралось уже более 45 тысяч сообщений с хештегом #satisfyingsounds и 125 тысяч постов про кинетический песок, а также два миллиона фотографий и видео со слизью. Некоторые пользователи также начали продавать слизь с блестками и разноцветный песок через свои аккаунты в Instagram.

Летом 2016 года в Instagram приобрели популярность снимки с хэштегом #fishbra (рыба-лифчик). Женщины фотографировались топлесс, прикрываясь морскими и речными обитателями, и выкладывали фото в сеть.