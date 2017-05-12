В Москве выберут самую красивую замужнюю жительницу России

С 31 мая по 3 июня в Москве пройдет конкурс красоты «Миссис России мира — 2017». За титул будут бороться 25 замужних женщин из разных уголков страны.

Профессиональное жюри, в которое войдут деятели культуры, политики и общественные деятели, оценит их внешность, личные качества, отношение к семье и детям, а также гражданскую позицию и вовлеченность в социальную жизнь страны. Победительница будет представлять Россию на международном финале конкурса «Миссис мира 2017».

Также будет выбрана самая страстная участница конкурса — «Миссис Passion.ru». Ее определят результаты голосования на сайте специального проекта Missis2017.Passion.ru, открытого порталом Passion.ru.

Ирина Рыжкова Фото: missis2017.passion.ru" 34-летняя Ирина работает врачом-косметологом в Ленинградской области. Она увлекается восточными танцами и эстрадным вокалом. 1 /4

На гала-шоу, которое состоится 3 июня, финалистки пройдут по подиуму в вечерних платьях, после чего будет названо имя новой обладательницы короны «Миссис России мира». Участница, выбранная читательницами Passion.ru, получит специальный приз. Его вручит главный редактор портала Анна Круглова.

Конкурс «Миссис мира» проводится с 1985 года. На его сайте отмечается, что аудитория финала превышает миллиард человек. В прошлом году «Миссис России мира — 2016» Юлия Храмова заняла на нем второе место.