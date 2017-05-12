У завкафедрой московского вуза похитили пакет резиновых крокодилов

В Москве у женщины похитили коллекционные игрушки — резиновых крокодилов. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 40-летняя москвичка, занимающая должность заведующей кафедрой Московского регионального социально-экономического института (МРСЭИ). По ее словам, неизвестный похитил из подъезда дома №41 на Сиреневом бульваре пакет с крокодилами, висевший на ручке самоката. Потерпевшая оценила ущерб в семь тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

В октябре 2016 года на севере Москвы из машины пенсионеров похитили два мешка детских игрушек и дисковую пилу. Неизвестные разбили стекло припаркованного во дворе дома Hyundai, принадлежащего 69-летнему мужчине, и совершили кражу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В августе того же года в Санкт-Петербурге в машине женщины, работающей организатором праздников, разбили стекло и похитили три тысячи воздушных шаров и 11 катушек ленты.