В Рязани предложили укреплять семейные ценности в домах культуры

В Рязани состоялось заседание 25-го координационного совета по культуре при Минкульте России. Главной темой обсуждения стало укрепление семейных ценностей с помощью создания новой модели сельских домов культуры, сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 12 мая.

На встрече в Рязанской областной филармонии присутствовал глава Минкульта Владимир Мединский, министры культуры и представители ведомств из 83 регионов, а также врио губернатора Рязанской области Николай Любимов и замглавы Минкульта Алла Манилова. Заседание было посвящено модернизации домов культуры и разработки новой концепции культурно-досуговых учреждений.

Мединский рассказал о задачах, которые лежат на регионах для создания новой модели ДК. «Все дома культуры, в которые вкладывается хоть копейка бюджетных денег, должны стать местом для развития человека и для проведения культурного досуга», — подчеркнул министр.

По его словам, новая модель поможет укрепить семейные ценности россиян. В обновленный многофункциональный дом культуры, объяснил Мединский, войдут концертный зал, зона для активного отдыха, кинозал, холл для игры в бильярд, теннис и проведения дискотек, комната для детей, библиотека с читальным залом и доступом к интернету, комната для творчества, а также открытые спортплощадки на прилегающей к ДК территории.

Министр добавил, что Минкульт разработал программу по строительству и капитальному ремонту сельских домов культуры. В рамках этой программы в 2017 регионам из федерального бюджета выделят 1,5 миллиарда рублей.