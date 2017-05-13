Ни разу не летавшая за 28 лет авиакомпания объявила о новых рейсах

Американская авиакомпания Baltia Air Lines, которая прославилась тем, что за 28 лет своего существования не выполнила ни одного рейса с пассажирами, объявила о скором начале полетов в Европу. Об этом говорится в пресс-релизе авиакомпании, опубликованном на сайте Business Wire.

В сообщении перевозчика утверждается, что авиакомпания планирует арендовать несколько лайнеров Boeing-767-300 и осуществлять перевозку пассажиров, грузов и почты между международным аэропортом Стюарта (90 километров от Нью-Йорка) и городами Европы. Среди возможных маршрутов названы Лондон, Париж, Барселона, Ницца, Неаполь, Афины, Варшава, Будапешт, Прага, Санкт-Петербург и Тель-Авив. Такое решение совет директоров авиакомпании принял 11 мая.

Когда стартует продажа билетов, и могут начаться полеты, не сообщается.

Кроме того, Baltia Air Lines в настоящее время находится в процессе ребрендинга и в скором времени сменит название на USGlobal Airways.

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Baltia Air Lines была основана в 1989 году в США уроженцем Риги Игорем Дмитровским для перелетов между США и Советским Союзом. В 1991 году Министерство транспорта США разрешило перевозчику открыть рейсы из Нью-Йорка (аэропорт имени Джона Кеннеди) в Ригу и петербургский Пулково. Однако из-за отсутствия в парке авиакомпании самолетов рейсы не были запущены.

Руководство перевозчика попыталось купить лайнер Boeing-747-200 у гонконгской авиакомпании Cathay Pacific, но в 1998-м сделка сорвалась из-за отсутствия денег у Baltia Air Lines. Позже американские авиационные власти отозвали свое разрешение на открытие рейсов из Нью-Йорка в Россию, однако в 2007 году разрешение на рейсы в Пулково были вновь получены.

Первый самолет у Baltia Air Lines появился в июле 2009 года — Boeing-747-200 без двигателей был куплен у Pakistan International Airlines. Спустя три года американский перевозчик приобрел еще один лайнер этой модели у Northwest Airlines. Его перекрасили в ливрею Baltia Air Lines, а первый лайнер был отправлен на лом.

Впрочем, до сих пор авиакомпания не выполнила ни одного рейса с пассажирами. В 2016 году основатель авиакомпании Игорь Дмитровский умер. Главой перевозчика совет директоров избрал Энтони Кулоуриса (Anthony Koulouris).

Согласно информации на сайте авиакомпании, который не обновлялся с 2015 года, у перевозчика до сих пор есть самолет Boeing-747. Он базируется в аэропорту города Ипсиланти в штате Мичиган. В 2014-м этот лайнер участвовал в авиашоу Thunder Over Michigan.