Конашенков ответил на совет американского генерала

В Минобороны России прокомментировали слова командующего Вооруженными силами США в Европе Бена Ходжеса, заявившего, что на предстоящие российско-белорусские учения «Запад-2017» должны быть приглашены иностранные журналисты. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Генералу Ходжесу, прежде чем призывать нас к открытости, следовало бы для начала вспомнить, приглашал ли он хоть раз на учения американских войск в Европе российские СМИ», — сказал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, за последние пять лет в России вряд ли можно найти заинтересованного журналиста или СМИ, которых Минобороны не приглашало на проводимые учения. Конашенков также отметил, что с начала российской операции в Сирии Москва организовала более 10 пресс-туров для иностранной прессы, а последние стратегические учения «Кавказ-2016» освещали 110 зарубежных журналистов.

Российско-белорусские военные учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября. Они станут завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году.