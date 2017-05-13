Российская подлодка «Краснодар» вошла в Средиземное море

Подводная лодка ВМФ России «Краснодар» в субботу, 13 мая, прошла Гибралтарский пролив и вошла в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщает «Интерфакс».

Идущую в надводном положении субмарину сопровождает американский ракетный крейсер типа «Тикондерога». Во время прохождения пролива Ла-Манш 5 мая за подводной лодкой следил корабль британского ВМФ «Сомерсет».

Ракетная подлодка «Краснодар» осуществляет межфлотский переход из Балтики на постоянное место базирования в Черное море. Она следует в сопровождении морского буксира Балтийского флота «Виктор Конецкий». Ее прибытие к месту постоянной дислокации ожидается в июне.

В начале апреля подлодка «Краснодар» произвела испытательный пуск крылатой ракеты по надводной мишени в морском полигоне Балтийского флота.