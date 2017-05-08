Британский флот сопроводил российскую подлодку в Европу через Ла-Манш

Британский военный корабль Somerset сопроводил российскую подлодку «Краснодар» при прохождении через Ла-Манш, отделяющий Соединенное Королевство от континентальной Европы. Об этом в понедельник, 8 мая сообщает сайт королевских ВМС.
По словам командира корабля Тима Берри (Tim Berry), патрулирование моря как в британских водах, так и за их пределами — одна из основных задач флота: «Сопровождение иностранных военных кораблей, в данном случае российской субмарины, когда они проходят через наши воды, просто является частью усилий по защите нашего островного государства».
Подводная лодка «Краснодар», как сообщается, проходила через Ла-Манш рано утром 5 мая.
В январе 2017 года глава британского оборонного ведомства Майкл Феллон заявил, что британский флот внимательно следит за возвращением российского авианосца «Адмирал Кузнецов» из Сирии. Официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков в ответ сказал, что флот нашей страны не нуждается в «бессмысленных эскорт-услугах».