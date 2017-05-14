Девочка упала в канализационный люк на востоке Москвы

Следователи начали проверку после падения девочки в люк на востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел днем вблизи жилых домов на Сиреневом бульваре. «Девочка провалилась в канализационный люк, вследствие чего получила травмы ног», — говорится в сообщении.

Ребенка доставили в одну из больниц города. Врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.

10 ноября 2016 года на юго-востоке Москве два семиклассника провалились в яму с кипятком, после чего были госпитализированы в ожоговый центр.

В мае 2015-го источник в экстренных службах Москвы сообщил, что возле на улице Героев Панфиловцев (район Северное Тушино) девятилетний мальчик упал в открытый люк и был доставлен в реанимацию одной из городских больниц.

Позже в префектуре Северо-Западного округа Москвы опровергли эту информацию. Как оказалось, падение произошло не в канализационный люк, а в бетонное кольцо на предприятии «Радиофизика», которое было огорожено забором. При этом «жертвой» стал 90-летний мужчина, на самом деле он не пострадал.