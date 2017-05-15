В Чите покажут спектакль «Не все коту масленица» Малого театра

В Чите вслед за Москвой состоится премьера спектакля «Не все коту масленица» Малого театра. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Показ пройдет в рамках программы «Большие гастроли 2017», в ходе которой Малый театр с 14 по 19 мая представляет свои постановки на родине Юрия Соломина.

Гастроли идут на сцене Забайкальского краевого драматического театра, где уже был продемонстрирован первый спектакль — «Сердце не камень» по пьесе Островского.

В рамках программы также покажут комедию Островского «Волки и овцы».

«Театрам, актерам и, наконец, зрителям гастроли крупнейших театров страны необходимы, как воздух. Зрители с неизменным успехом принимают спектакли Малого театра по произведениям великих русских писателей и драматургов: Толстого, Островского, Достоевского. Эти произведения — наша история, на которой должно воспитываться наше молодое поколение и наша нация», — подчеркнул Соломин.

В 2016 году в программе приняли участие 27 театров. Более 200 тысяч зрителей посетили 276 спектаклей, которые были показаны в 43 регионах России.