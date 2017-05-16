Американские дизайнеры создали люксовые аксессуары для собак

Американская компания Killspencer из Лос-Анджелеса, которая специализируется на создании аксессуаров из кожи, представила первую в своей истории коллекцию для собак. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает Highsnobiety.

В линейку вошли поводки, шлейки и ремни, изготовленные из натуральной кожи вручную. По желанию на поводок можно нанести монограмму с инициалами владельца или кличкой питомца.

Аксессуары уже появились в продаже, цены на них варьируются от 65 до 220 долларов.

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Летом 2016 года другая марка — Trussardi — объявила о разработке коллекции для домашних животных. В нее вошли сумки-переноски, ошейники, поводки, будки, а также одежда для собак. Продукция была представлена как в зоомагазинах, так и в отдельных фирменных бутиках.