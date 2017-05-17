Замглавы администрации Жуковского заподозрили во взятках на полмиллиона рублей

Заместитель руководителя администрации города Жуковский (Московская область) стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Об этом в среду, 17 мая, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с 10 по 15 мая чиновник под угрозой создания препятствий в работе получил от представителя коммерческой организации взятку в 520 тысяч рублей за общее покровительство.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере, с вымогательством»).

28 ноября 2016 года следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя руководителя администрации городского поселения Одинцово (Московская область).

По данным правоохранительных органов, чиновник потребовал от представителя местной коммерческой организации передать ему 8,25 миллиона рублей за согласование переноса земельного участка и увеличение его площади. При получении части требуемой суммы — 4,5 миллионов рублей он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.