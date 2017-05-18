В Севастополе пройдет офицерский бал «Герой нашего времени»

В Севастополе пройдет IV Большой севастопольский благотворительный офицерский бал «Герой нашего времени». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие состоится 11 июня на площади Михайловской береговой батареи.

«Севастопольский офицерский Бал — возрождение понятий "благородство, честь и достоинство", картина современного общества, которая позволит показать будущим поколениям, какими же были мы, поколение нынешнее. Он открывает участникам их самих с новой стороны, он вдохновляет и объединяет — ведь нельзя быть ближе друг другу, чем когда вы держитесь за руки в танце», — считает руководитель проекта Екатерина Графодатская.

Планируется, что к балу будут подготовлены 130 офицерских и 100 гражданских пар.

Организаторами события выступает городское сообщество «Благородное собрание города Севастополя» при содействии Черноморского флота России.