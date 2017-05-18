Из жизни
 

Британец вырастил самый острый перец в мире

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Житель Уэльса сумел вырастить самый острый перец в мире. Об этом сообщает The Telegraph.

53-летний Майк Смит (Mike Smith) выращивает различные растения и овощи. Отмечается, что созданный им вид чили «Дыхание Дьявола» (Devil’s Breath) намного острее сегодняшнего рекордсмена, выращенного в штате Южная Каролина (США). Перцы британца растут на метровом дереве, которое также представлено к награде Растение года (Plant of the Year).

Сам британец попробовал небольшой кусок перца. «Жжение не прекращалось, и мне пришлось выплюнуть его через десять секунд», — сказал он. По мнению ученых, попробовавший проглотить один из этих овощей, может умереть от анафилактического шока.

Смит подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы задокументировать свое достижение. Отмечается, что состав одной капли капсаицина масла «Дыхания Дьявола» можно обнаружить в 2,48 миллиона литров воды. Предыдущий рекордсмен набрал по шкале жгучести Сковилла коэффициент в более 1,5 миллиона.

По словам исследователей из Университета Ноттингем Трент, масло острого перца может выступить в качестве альтернативного анестетика для людей, страдающих аллергией на лекарства.

Ранее в мае стало известно, что в Нью-Йорке блогер Кевин Стрэйл побил мировой рекорд, съев самое большое количество красного острого перца. Мужчине удалось проглотить 121,9 грамм овощей за две минуты.

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