В Салехарде выпивший мужчина решил согреться в трансформаторной будке и погиб

В Салехарде в результате поражения электрическим током погиб мужчина, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Вечером в среду, 17 мая, в трансформаторной подстанции на улице Сенькина было обнаружено тело 26-летнего мужчины со следами поражения техническим электричеством. В ходе проверочных мероприятий установлена его личность, а также обстоятельства происшествия.

Погибший в компании еще двоих мужчин распивал на улице спиртные напитки. Желая согреться, компания проникла внутрь трансформаторной будки. Там 26-летний мужчина оказался под воздействием напряжения 6 тысяч вольт. Второй пострадавший, пытавшийся оказать ему помощь, также получил травму и был госпитализирован.

Начата доследственная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц РСК Ямала, в чьи обязанности входит воспрепятствование доступа посторонних в трансформаторную будку — объект повышенной опасности.