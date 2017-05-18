В США сотрудницу полиции признали невиновной в убийстве безоружного негра

В США суд присяжных признал сотрудницу полиции штата Оклахомы Бетти Шелби невиновной в убийстве 40-летнего темнокожего Теренса Кратчера, сообщает Associated Press в четверг, 18 мая.

Теренс Кратчер был застрелен 19 сентября 2016 года в городе Талса. Как утверждали стражи порядка, они прибыли на место, получив сообщение о том, что неизвестный на внедорожнике остановился посреди дороги и ведет себя подозрительно. На кадрах видео инцидента на YouTube несколько полицейских держат Кратчера под прицелом, а он медленно идет с поднятыми руками к своему автомобилю.

Видео: The Free Thought Project / YouTube

Затем мужчина в какой-то момент нагнулся, предположительно, с целью взять что-то из салона внедорожника через опущенное стекло двери. В этот момент один из полицейских парализовал Кратчера электрошокером, а когда он упал на асфальт, Шелби расстреляла лежавшего на земле афроамериканца.

Шеф местной полиции Чак Джордан позднее заявил, что оружия не нашли ни у погибшего при себе, ни в салоне его авто. Обвиняемая оправдывала себя в суде тем, что подозреваемый «не подчинялся ее приказам, бормотал что-то себе под нос», и она открыла огонь, когда он просунул руку в окно автомобиля.

Защита Шелби сделала ставку на то, что Кратчер находился под воздействием синтетического наркотика. Судмедэксперты опубликовали отчет, из которого следует, что незадолго до гибели Кратчер находился в состоянии интоксикации галлюциногенным препаратом фенилциклидином. Данное вещество, как отмечали СМИ, вызывает у человека состояние эйфории и чрезмерной самоуверенности, а также чревато рядом негативных психических эффектов. Следы наркотика нашли в салоне автомобиля убитого.