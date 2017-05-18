На западе Украины чиновника в вышиванке поймали на взятке

В Ивано-Франковской области на западе Украины при получении взятки задержали чиновника в вышиванке. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает УНН со ссылкой на региональное управление Национальной полиции.

Подозреваемому инкриминируется вымогательство взяток в размере 18 тысяч гривен (около 38 тысяч рублей по актуальному курсу). Чиновник требовал деньги за выдачу заключения о возможности проведения работ с повышенной опасностью на производстве.

Уголовное дело возбуждено по статье «Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом».

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18 мая на Украине отмечается день вышиванки. В мае 2016-го Киеве девочке-мулатке не разрешили участвовать в показе национальной украинской одежды из-за цвета кожи. Тогда украинская телеведущая Каролина Ашион пожаловалось в соцсети на то, что ребенку «было отказано участвовать в показе вышиванок только потому, что ее цвет кожи чуть темнее»

Вышиванка — вышитая традиционными узорами крестьянская рубаха у славянских народов.