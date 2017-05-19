Вася Обломов и Юрий Дудь спародировали российское телевидение

Главный редактор сайта Sports.ru и автор YouTube-канала «вДудь» Юрий Дудь снялся в новом клипе Васи Обломова «Нести херню». Ролик был опубликован на YouTube-канале исполнителя.

По сюжету Обломов приходит на интервью к Дудю, где говорит, что мог бы поддерживать действия России в Сирии и писать патриотические посты в соцсетях. В итоге исполнитель становится ведущим новостной передачи, по стилистике напоминающей «Вести недели» с Дмитрием Киселевым.

Вася Обломов — рэп-проект лидера группы «Чебоза» Василия Гончарова. Периодически он выпускает сатирические и иронические песни, к примеру ставшую хитом «Еду в Магадан». В 2013 году он снялся в телевизионном проекте «Господин хороший» — продолжении «Гражданина поэта».