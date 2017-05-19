Женщину заподозрили в попытке второй раз украсть икону из храма в центре Москвы

Столичные полицейские задержали женщину при попытке украсть во время службы икону из храма преподобного Пимена Великого в Нововоротниковском переулке в центре Москвы. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

«По версии следствия, задержанная причастна к похищению из того же храма иконы начала XIX века "Усекновение главы Иоанна Крестителя", которая в настоящее время обнаружена сотрудниками правоохранительных органов», — отметил собеседник редакции.

Как сообщал телеканал «360», 5 мая стражам порядка удалось обнаружить икону в одному из столичных антикварных салонов, после чего святыня была изъята.

Икона «Усекновение главы Иоанна Крестителя» была похищена из храма преподобного Пимена Великого 14 апреля. Как отмечал источник в правоохранительных органах, икона хранилась в киоте, откуда ее вынули перед похищением. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.