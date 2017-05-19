В Новой Москве неизвестные сожгли уголовные дела в следственном управлении

Материалы уголовных дел сгорели в отделе следственного управления по Новой Москвы. Об этом говорится в сообщении столичного управления СК, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 19 мая.

По данным ведомства, в ночь на 19 мая неизвестные лица устроили пожар в следственном отделе, расположенном в поселке Газопровод. Огнем были уничтожены кабинеты второго этажа, в которых находились уголовные дела.

В компетенцию следователей СК входит расследование тяжких, особо тяжких и резонансных преступлений, напомнили в пресс-службе ведомства. В связи с этим следователи не сомневаются, что мотивом поджога стало желание уничтожить материалы уголовных дел и избежать уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества путем поджога»).

Следователи и криминалисты осмотрели место инцидента. Назначена пожарно-техническая экспертиза. На место пришествия выезжал руководитель главного следственного управления по Москве Александр Дрыманов.