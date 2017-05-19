«МАНИ ФАННИ» станет генеральным партнером премии «Финансовая элита России 2017»

Группа компаний «МАНИ ФАННИ», работающая более пяти лет на российском микрофинансовом рынке, выступит генеральным партнером ежегодной общественной премии в области финансов «Финансовая элита России 2017».

Церемония награждения лауреатов состоится в конце июня этого года в Москве.

По традиции она соберет представителей ведущих российских и международных финансовых компаний и институтов, независимых аналитиков, представителей федеральных и деловых СМИ. Ежегодно гостями церемонии становится более 200 человек.

«Основная цель премии «Финансовая элита России» — поощрить лучших участников финансового рынка, лидеров в различных секторах, компании, которые из года в год работают над улучшением сервиса, предлагая своим клиентам наиболее эффективные решения, — отметила Ольга Фридман, руководитель Оргкомитета премии. Говоря о сотрудничестве с генеральным партнером премии, она подчеркнула, что группа компаний «МАНИ ФАННИ» принимает участие в государственных программах, изучает потребности рынка и использует новейшие наработки для обеспечения удобства и надежности своих клиентов. «Эти принципы полностью вписываются в идею и концепцию премии «Финансовая элита России», — отметила она.

Авторитетная общественная премия финансовой индустрии России вручается компаниям в знак признания высокого уровня деловой репутации и профессионализма. В конце июня, в ходе церемонии награждения, будут названы победители в ключевых номинациях финансовой отрасли страны в подгруппах: «Банки», «Страховые компании», «Инвестиционные и управляющие компании», «Компании рынка «Forex», «Негосударственные пенсионные фонды», «Лизинговые компании», «Факторинговые компании», «Микрофинансовые организации». Стратегический рейтинговый партнер премии – ведущее рейтинговое агентство России RAEX («Эксперт РА»).

Наряду с известными и авторитетными банками, страховыми компаниями, пенсионными фондами и другими предприятиями финансового сектора, в разные годы лауреатами премии «Финансовая элита Россия» становились молодые и амбициозные компании. Среди лауреатов премии разных лет: ПАО Сбербанк, ПАО «Промсвязьбанк», Банк УРАЛСИБ, ВТБ 24, Банк «Возрождение» (ПАО), ПАО «Банк «Санкт-Петербург», СПАО «Ингосстрах», ОАО «АльфаСтрахование», ООО «СК «РГС - Жизнь», ООО «СК «Ингосстрах - Жизнь», ООО «Абсолют Страхование», ЗАО «МАКС», АО «Сбербанк Управление Активами», АО ВТБ Капитал Управление активами и многие другие.

«Национальное Рейтинговое Агентство» — консультант премии, а аналитический центр НАФИ ее аналитический партнер.

«МАНИ ФАННИ» — одна из ведущих российских организаций в финансовой сфере. Компания основана в 2012 году и уже более 5 лет предлагает широкий спектр услуг. С начала 2017 года «МАНИ ФАННИ» является группой компаний. На сегодняшний день в нее входят: Микрофинансовая компания, Микрокредитная компания, Кредитный потребительский кооператив, Расчетная небанковская кредитная организация, Российский центр малого и среднего предпринимательства. Совокупный уставной капитал группы компаний «МАНИ ФАННИ» составляет 182 766 000 рублей.