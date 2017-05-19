NtechLab распознает по лицу гостей конференции цифровой экономики в Иннополисе

Решение российской компании NtechLab по распознаванию лиц будет использоваться для автоматической регистрации гостей конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая пройдет с 24 по 26 мая 2017 года в Иннополисе, республика Татарстан. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Проект по применению лицевой биометрии на массовых мероприятиях впервые будет реализован в России. Обеспечить быстрый проход посетителей на конференцию - одна из наиболее сложных задач при проведении мероприятий такого масштаба. Автоматическая регистрация позволит сократить время обслуживания каждого участника и избежать очередей.

Гостям ЦИПР не потребуется предъявлять документ, удостоверяющий личность для прохода на мероприятие. Достаточно будет подойти к тач-панели, которая расположена у стойки регистрации гостей, и система мгновенно идентифицирует человека по лицу, отобразит на экране информацию об участнике. После чего сервис предложит гостю нажать кнопку для печати бейджа.

Также на базе алгоритма NtechLab будет реализован проект цифрового фотобанка, с помощью которого посетители выставки смогут мгновенно найти все свои фотографии, сделанные в ходе мероприятия. Участникам конференции достаточно будет подойти к одной из тач-панелей, расположенных на площадке ЦИПР или зайти на сайт мероприятия, сделать селфи и сервис мгновенно определит и загрузит персонализированные снимки. Фотографии можно будет отправить на почту, поделиться с друзьями в социальных сетях или распечатать не отходя от устройства.

«Одно из основных преимуществ алгоритма NtechLab - это его способность моментально обрабатывать огромные объемы информации. Большинство задач, связанных с использованием технологий распознавания лиц, требуют анализа данных в режиме реального времени. Я уверен, что все посетители ЦИПР смогут оценить, насколько быстро и точно наш алгоритм идентифицирует людей и какие возможности это дает, в том числе, при его использовании на массовых мероприятиях, где в одном помещении собирается по несколько тысяч человек», — отметил генеральный директор NtechLab Михаил Иванов.