Военные предложили нарастить дальность «Искандеров»

На встрече начальника ракетных войск и артиллерии сухопутных войск России с представителями промышленности обсуждался вопрос о дальнейшем наращивании дальности новых ракет для комплекса «Искандер-М». Об этом, как передает ТАСС, сообщили в Минобороны.

«Обсуждались вопросы наращивания боевых возможностей комплекса "Искандер-М" путем создания новых типов ракет, увеличения дальности и точности боевого применения ракет, используемых в ракетном комплексе сухопутных войск», — говорится в сообщении.

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На данный момент в боекомплект «Искандер-М» официально включено семейство аэробаллистических ракет 9М723 с дальностью около 400 километров и крылатых ракет 9М728 с дальностью до 500 километров.

Согласно действующему договору о ракетах средней и меньшей дальности Россия и США не имеют права испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты с наземным стартом, дальность которых укладывается в диапазон от 500 до 5500 километров.

Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720 «Искандер-М» разработан в 1990-е годы и принят на вооружение в 2006-м. Выпускается на замену устаревшим комплексам 9К79 «Точка» (9К79-1 «Точка-У»). Аэробаллистические ракеты комплекса управляются на всем протяжении полета, что делает их траекторию непредсказуемой и затрудняет перехват средствами ПРО.