Дженнифер Лоуренс и канарейка снялись в ролике Dior

Американская актриса Дженнифер Лоуренс приняла участие в рекламной кампании французского модного дома Dior. Короткометражный видеоролик с ее участием опубликован на YouTube. В кадре — Дженнифер, канарейка и ваза. Видео выполнено в черно-белых тонах, за кадром звучат отрывки одного из интервью актрисы.

Лоуренс наиболее известна по ролям во франшизах «Голодные игры» и «Люди Икс». Она была удостоена «Оскара» за фильм «Мой парень — псих» и номинирована на награду за работы в картинах «Афера по-американски» и «Зимняя кость».

Французский дом моды Christian Dior основан в 1946 году в Париже модельером Кристианом Диором.