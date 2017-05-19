В Мексике трое преступников обобрали 29 полицейских

Группа мексиканских полицейских стала жертвой налета троих вооруженных грабителей. Об этом сообщает El Universal.
Одетые в гражданское и безоружные стражи порядка ехали на арендованном туристическом автобусе из Акапулько в Мехико, чтобы провести в столице страны выходной день.
Из-за поломки машина остановилась на обочине. В этот момент к ней приблизились трое грабителей, которые угрожая оружием, заставили пассажиров отдать деньги и личные вещи: часы, телефоны, ноутбуки и так далее. После этого налетчики прокололи шины на колесах автобуса и скрылись.
Никто из стражей порядка не оказал им сопротивления. В полицейском управлении заявили, что по факту произошедшего начато расследование.