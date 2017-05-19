Синтетическая одежда рабочих стала причиной взрыва на заводе в Сибири

В Новосибирской области вынесен приговор по уголовному делу о взрыве на Новосибирском заводе искусственного волокна, произошедшем 7 мая 2014 года, в результате которого погибли трое рабочих. Об этом говорится в сообщении регионального управления СК, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 19 мая.

51-летний начальник цеха и 42-летний мастер цеха смены признаны виновными по статье 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности трех лиц»). Женщин приговорили к двум годам лишения свободы условно, а затем амнистировали в связи 70-летием победы в Великой Отечественной войне на основании постановления Госдумы от 2015 года.

7 мая 2014-го в городе Искитиме Новосибирской области в помещении цеха №8 рабочие готовили взрывчатое вещество. Мастер смены допустил их к работе в одежде и обуви, не соответствующей требованиям техрегламента (не обладающей диэлектрическими свойствами). Во время работы возник разряд статического электричества, смесь загорелась и взорвалась. В результате обрушились стены и кровля здания на площади 400 квадратных метров. Под завалами погибло трое работников.

Причина происшествия была установлена по итогам проведения свыше 20 особо сложных экспертиз, были допрошены более 50 свидетелей.