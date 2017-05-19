В Бангладеш арестовали 27 предполагаемых геев

В Бангладеш арестовали 27 человек, подозреваемых в гомосексуализме. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает The Independent.

Отмечается, что большинство задержанных студенты в возрасте о 20 до 30 лет, которые путешествовали по стране. Их арестовали в Керанигандже, расположенном неподалеку от столицы страны — Дакки.

В полиции рассказали, что у мужчин при себе были обнаружены наркотики и презервативы. Однако из-за того, что в момент задержания они не предавались любовным утехам, их могут обвинить только во владении нелегальными препаратами.

Гомосексуальность — уголовно наказуемое преступление в мусульманском государстве Бангладеш, которое карается пожизненным лишением свободы, отмечает Deutsche Welle. Местные ЛГБТ-активисты неоднократно призывали правительство декриминализировать однополые отношения, но власти отказываются это сделать.