Глава ВТБ открыл торги на Лондонской бирже

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин открыл торги на Лондонской фондовой бирже. Это право было предоставлено в честь десятилетия IPO ВТБ и начала торгов ценными бумагами банка на Лондонской бирже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в финансовой организации.

«Мы сегодня отмечаем десятую годовщину нашего успешного IPO. Как вы, вероятно, помните, мы во время IPO имели 10-кратную переподписку, а наш банк оценили в 2,5 капитала, таким образом, показатель P/E составил для нас 23. С момента IPO ситуация для нас не всегда была простой, вы знаете обо всех финансовых кризисах, проблемах в российской экономике и санкциях. Но мы выжили и с оптимизмом смотрим в будущее. Вы только что упомянули, что у нас была рекордная прибыль в первом квартале этого года, и цена акций ВТБ сегодня выросла на 2,5 процента», — заявил Костин в интервью CNBC.

Андрей Костин также подчеркнул, что новым важным этапом развития ВТБ стала недавно принятая группой трехлетняя стратегия развития, которая предусматривает дальнейшее улучшение операционной эффективности и существенный рост чистой прибыли — до более чем 200 миллиардов рублей по итогам 2019 года. Результаты первого квартала текущего года показывают позитивную динамику всех основных показателей и подтверждают, что ВТБ уверенно движется к достижению своих стратегических целей, отметил он.

ВТБ первым среди российских банков провел IPO на Лондонской бирже в мае 2007 года, в том же месяце ценные бумаги банка начали торговаться и в Москве. Это стало крупнейшим на тот момент международным банковским IPO. Объем привлеченных средств в капитал банка составил восемь миллиардов долларов. С учетом двух дополнительных размещений акций в 2011 и 2013 годах ВТБ привлек около 15 миллиардов долларов. В размещениях ВТБ приняли участие крупнейшие зарубежные и российские инвесторы, а также суверенные фонды. IPO ВТБ внесло существенный вклад в развитие экономики России и ее фондового рынка.

ВТБ — российская финансовая группа, в нее входит более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финрынка. Основным акционером банка является РФ: в лице Росимущества и министерства финансов государству принадлежит 60,9 процента голосующих акций.

